Le corps retrouvé porte des vêtements similaires à ceux de Lyhanna

Keystone-SDA

Le corps retrouvé jeudi après-midi dans une exploitation agricole du Gers est probablement celui de Lyhanna, disparue depuis vendredi, a annoncé jeudi le procureur d'Agen Olivier Naboulot. Une autopsie devra toutefois le confirmer.

1 minute

(Keystone-ATS) «Dans un espace écarté d’une vue directe, le corps paraissant être celui d’un enfant a été retrouvé, porteur de vêtements similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition», a dit le procureur dans un communiqué.