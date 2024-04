Le Cully Jazz a attiré 70’000 festivaliers

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Cully Jazz a vécu une 41e édition “radieuse”, se réjouissent les organisateurs à l’heure du bilan. La fréquentation du festival est estimée à 70’000 personnes, contre 62’000 l’an dernier.

Douze concerts payants ont affiché complet, ce qui représente plus de 12’500 billets vendus. Les 15 scènes du “off” ont aussi été “largement fréquentées”, en particulier durant les deux week-ends ensoleillés, indiquent samedi soir les organisateurs.

Les ventes des bars et des stands de nourritures ont également “très bien fonctionné”, ajoutent-ils, sans pouvoir encore se prononcer sur le bilan financier de cette édition.

Du point de vue musical, ils citent plusieurs “moments inoubliables”, comme les prestations de la saxophoniste Lakecia Benjamin, accompagnée de la chanteuse Dee Dee Bridgewater, du groupe anglais The Herbaliser Band, du trompettiste Avishai Cohen, du multi-instrumentiste Rodrigo Cuevas ou encore du Portico Quartet.

Plusieurs artistes suisses se sont aussi distingués, comme la chanteuse lausannoise Nnavy, dont le concert “grandement attendu” s’est déroulé “dans une salle plus que comble.” Les projets regroupant des instrumentistes issus du continent africain et de ses diasporas ont “transporté les corps et les coeurs jusqu’aux racines de leur riche héritage musical”, poursuit le communiqué.

Balades musicales

Quant au festival “off”, il a regroupé plus de 85 concerts dans les caveaux et scènes extérieures. De quoi offrir “un éventail de projets musicaux reflétant l’effervescence de la relève des musiques actuelles et du jazz”, relèvent les organisateurs.

Les journées ensoleillées ont également contribué au “grand succès” des Balades Musicales guidées, organisées dans le cadre du programme Autour du Jazz. Cette année, le nouveau parcours a relié Puidoux à Cully, tout en faisant découvrir les compositions originales de huit artistes suisses.

Le Cully Jazz reviendra l’an prochain pour la 42e édition du 4 au 12 avril.