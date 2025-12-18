Le décret en faveur de Blatten et du Lötschental va entrer en force

Keystone-SDA

Les députés valaisans ont accepté jeudi, en une seule lecture, le décret urgent lié à la gestion des conséquences des événements naturels ayant frappé le Lötschental en mai. Au vote, le texte final a été accepté par 112 voix contre 0 et 16 abstentions vertes et PLR.

(Keystone-ATS) L’analyse des 43 amendements proposés n’a débouché que sur une modification significative du projet du Conseil d’Etat. Les deux tiers du Parlement ont accepté une proposition de l’UDC du Valais romand de doter les services de la mobilité, du développement territorial et des dangers naturels d’un poste à durée déterminée supplémentaire chacun, dès 2026.

Le décret d’une durée maximale de cinq ans vise à alléger, à simplifier et à accélérer les procédures liées à la reconstruction de Blatten, afin d’aboutir à un rétablissement de la situation d’ici à 2030. Les coûts de reconstruction sont estimés pour l’Etat du Valais à quelque 100 millions de francs.

Les travaux ne seront pas soumis à l’accord intercantonal sur les marchés publics. Le délai des mises à l’enquête sera de 20 jours au maximum.