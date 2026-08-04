Le déficit commercial américain se réduit en juin

Keystone-SDA

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Le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement réduit au mois de juin, sous l'effet d'une baisse plus marquée des importations que des exportations, mais moins que ne l'espéraient les marchés, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

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(Keystone-ATS) Au mois de juin, la balance commerciale des biens et services a vu son déficit atteindre 73,3 milliards de dollars, contre 77,6 milliards le mois précédent, dont les données sont inchangées après révision.

C’est un peu moins bien que les anticipations des analystes, qui s’attendaient à voir le déficit se réduire un peu plus, à 72,9 milliards, selon le consensus publié par Briefing.com.

Cette légère amélioration s’explique avant tout par une diminution de 3,9 milliards du déficit sur les biens, tandis que les services génèrent toujours un surplus.

Sur la première moitié de l’année, le déficit commercial américain reste cependant en forte baisse, de l’ordre de 33,8%, par rapport à la même période un an plus tôt, durant laquelle les entreprises avaient anticipé l’introduction des droits de douane voulus par Donald Trump et fortement importé.

Dans le détail, les exportations sont en recul principalement du fait de la baisse des prix de l’énergie, qui a eu un impact sur le revenu généré par les exportations d’hydrocarbures.

Les exportations de services ont en revanche progressé, notamment grâce aux voyages et aux services financiers. Les recettes liées aux voyages ont bénéficié de la Coupe du monde de football, organisée en juin et juillet principalement aux États-Unis.

Du côté des importations, la baisse concerne en premier lieu les biens d’investissement, en particulier les équipements informatiques, mais également les produits pharmaceutiques.

Les importations de services ont légèrement augmenté, en raison d’une hausse des paiements liés à la propriété intellectuelle et aux transports.

Concernant la répartition géographique, pour les seuls échanges de biens, le mois de juin a été marqué par le retour de la Chine parmi les trois pays avec lesquels les Etats-Unis ont le plus gros déficit commercial, aux côtés du Vietnam et du Mexique.

C’est le deuxième mois d’affilée que le déficit commercial avec la Chine progresse, pour atteindre cette fois 15,3 milliards.

Le déficit avec l’Union européenne (UE) reste relativement stable, et toujours partagé par les mêmes pays : l’Allemagne, la France, l’Irlande et l’Italie.

Dans le même temps, les Etats-Unis continuent de dégager un excédent commercial avec les pays du Benelux, en particulier les Pays-Bas, ainsi que, hors UE, le Royaume-Uni et la Suisse.