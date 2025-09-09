La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le détaillant Spar vendu pour 46,5 millions

Keystone-SDA

La chaîne de magasins alimentaires Spar a été vendue pour 46,5 millions de francs à un conglomérat d'investisseurs helvétiques regroupés sous le nom de Tannenwaldholding.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans le cadre de cette reprise, l’entreprise annonce des mesures d’optimisation, sans en dévoiler les effets sur l’emploi.

Les quelque 358 enseignes opérant sous divers formats tels que Spar, Spar Express, Eurospar, Spar-Mini, Maxi et TopCC étaient jusqu’ici et depuis 2016 la propriété de l’entreprise sud-africaine Spar Group.

Ces formats seront maintenus, indique Spar mardi dans un communiqué, sans toutefois donner d’indications sur d’éventuelles fermetures de magasins.

