La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le danseur soleurois Thomas Hauert reçoit l’Anneau Hans Reinhart

Keystone-SDA

Le danseur et chorégraphe soleurois Thomas Hauert se voit décerner le Grand Prix suisse des arts de la scène/Anneau Hans Reinhart 2025. Cette distinction, la plus importante dans le domaine en Suisse, est dotée d'un montant de 100'000 francs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Thomas Hauert, né en 1967, s’est fait connaître notamment au travers de sa compagnie ZOO, qu’il a créée dans les années 1990, indique l’Office fédéral de la culture (OFC) jeudi dans un communiqué.

Il a également développé une méthode pédagogique internationalement reconnue, précise l’OFC. Le chorégraphe dirige également le cursus de bachelor en Danse contemporaine à La Manufacture, Haute école des arts de la scène de Lausanne.

D’autres prix des arts de la scène, dotés chacun d’un montant de 40’000 francs, ont été décernés à neuf autres artistes et institutions. Parmi eux, les danseuses lémaniques Géraldine Chollet et Anne Davier. L’artiste de cirque genevois Titoune Krall, le metteur en scène et dramaturge vaudois Fabrice Gorgerat et l’artiste Christelle Davide-Sanvee basée à Genève ont également reçu cette distinction.

La danseuse et chorégraphe de Lausanne Clara Delorme et la comédienne et metteuse en scène vaudoise Julia Perazzini se voient décerner des prix d’une valeur de 25’000 francs chacun. La remise de prix aura lieu le 10 octobre au Théâtre Equilibre de Fribourg en présence de la ministre de la culture Elisabeth Baume-Schneider.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
65 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision