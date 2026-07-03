Le degré de la menace d’incendie en forêt passe à 4 sur 5 à Genève

Le niveau de risque d'incendie de forêt à Genève est passé à 4 sur 5 Keystone-SDA

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La menace d'incendie en forêt est encore relevée à Genève. Elle est établie désormais à 4 sur 5, a affirmé vendredi le Département du territoire (DT), appelant à la prudence.

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(Keystone-ATS) L’évaluation des autorités s’appuie sur des indications comme les températures, l’humidité, la vitesse du vent et les récentes précipitations.

Les feux en plein air doivent l’objet d’une surveillance accrue mais ils ne sont pas totalement restreints. Les règles de précaution en vigueur doivent être strictement appliquées.

Les feux sont interdits dans les sites forestiers et protégés, de même qu’à 10 mètres des lisières. Les barbecues avec un feu au sol ne sont pas autorisés. En cas de vent important, il faut renoncer sans exception. Toute flamme démesurée doit être éteinte immédiatement et toutes les braises froides doivent également être éliminées au moment de quitter les différents sites.