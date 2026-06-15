Le dispositif de sauvetage sur le littoral neuchâtelois renforcé

Keystone-SDA

Le dispositif de sauvetage sur le lac de Neuchâtel, côté littoral neuchâtelois, grâce à un partenariat avec la société Stormcross, basée à St-Aubin. En cas d'urgence sur le lac ou d'observation d'une situation préoccupante, il faut appeler le 117 qui engagera ensuite les secours les plus à même d'intervenir en fonction de la situation.

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(Keystone-ATS) La convention conclue entre la Région de défense incendie du Littoral neuchâtelois (RDIL) et la société Stormcross permettra de renforcer la rapidité d’intervention en cas d’urgence dans le secteur compris entre Vaumarcus et la Pointe du Grain, ont indiqué lundi la RDIL et la Ville de Neuchâtel.

La présence de cette société, à proximité immédiate de cette zone, permettra d’améliorer significativement les délais d’intervention dans une partie du canton située à distance des bases traditionnelles de secours (Neuchâtel et St-Blaise). Stormcross pourra également apporter son soutien lors d’opérations de recherche sur l’ensemble du périmètre cantonal.

«Cette collaboration s’inscrit dans une logique de complémentarité avec les partenaires existants. Elle ne modifie pas les missions actuellement assurées par les différents acteurs du sauvetage lacustre, mais vient renforcer les capacités d’intervention à disposition», peut-on lire dans le communiqué.

La Société de sauvetage du Bas-Lac (SSBL) demeure notamment un partenaire essentiel sur le secteur est du lac de Neuchâtel, où elle conserve son rôle central.