Le dollar trébuche, nomination de Bessent au Trésor américain

Keystone-SDA

Le dollar a trébuché lundi en début d'échanges asiatiques, pénalisé par la désignation par Donald Trump de Scott Bessent au poste de secrétaire américain au Trésor.

(Keystone-ATS) Ce choix est consédéré susceptible de modérer les politiques inflationnistes. Le bitcoin faisait du surplace à quelques encablures des 100’000 dollars.

Repli du dollar, le marché soupèse le choix de Bessent

Vers 03H00 GMT, le billet vert reculait de 0,7% face à la devise nippone, à 153,75 yens par un dollar, et abandonnait 0,6% face à la monnaie européenne, à 1,0484 euro pour un dollar.

Cela marque un net retournement de tendance après des semaines d’appréciation continue du dollar, monté vendredi à un sommet depuis deux ans face à l’euro.

Le billet vert était notamment poussé depuis la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine par la perspective de politiques inflationnistes – réductions d’impôts, droits de douanes, expulsions de migrants – susceptibles de maintenir les taux d’intérêt et rendements obligataires américains à un niveau élevé.

Or, en désignant Scott Bessent comme futur secrétaire au Trésor, le président élu Donald Trump a fait le choix d’une figure connue de Wall Street, perçu comme un modéré, à la fois spécialiste du marché des changes et de la dette et ardent défenseur du libre-échange.

Avec M. Bessent, qui doit encore être confirmé par le Sénat, « on peut s’attendre à ce que les marchés obligataires et les entreprises exercent une plus grande influence sur l’administration Trump: l’expérience de Bessent en tant que trader avisé pourrait lui permettre d’adopter une approche plus nuancée de la politique budgétaire », estime Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

De quoi refroidir les positions des investisseurs à la hausse sur le dollar, « sur fond de spéculations (selon lesquelles) les politiques tarifaires pourraient être introduites plus graduellement » et que leur mise en oeuvre « pourrait faire l’objet de négociations stratégiques » avec les autres pays, a-t-il ajouté.

Pour autant, la réaction initiale du marché montre que la folle hausse du billet vert due à l’arrivée de M. Trump à la Maison Blanche « ne devrait probablement pas se poursuivre », selon des analystes de Mizuho Securities cités par Bloomberg.

Le bitcoin piétine non loin des 100.000 dollars, le pétrole stable

La plus importante cryptomonnaie par la capitalisation tend à piétiner dans une étroite fourchette, un peu en-deçà du seuil symbolique des 100.000 dollars, après avoir franchi vendredi pour la première fois la barre des 99.000 dollars. Le bitcoin valait 97.556 dollars vers 03H00 GMT.

Un tel niveau, loin d’être imaginé il y a 16 ans lors de la création de la monnaie, crédibilise un peu plus le domaine controversé des « cryptos », qui voit comme une aubaine le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, qui jure qu’il fera des Etats-Unis « la capitale mondiale du bitcoin ».

De leur côté, les cours du pétrole baissaient, reprenant leur souffle après avoir été dopés la semaine dernière par l’intensification des risques géopolitiques.

Vers 02H50 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,41% à 74,86 dollars, et celui de West Texas Intermediate (WTI) américain 0,44% à 70,93 dollars.

La Bourse de Tokyo en forme, dans le sillage de Wall Street

A la pause de midi, l’indice vedette Nikkei était en hausse de 1,53% à 38.868,68 points, et l’indice élargi Topix de 1,02% à 2.724,14 points.

« Après avoir évolué à la baisse depuis plusieurs séances, le marché devrait suivre aujourd’hui une tendance de rebond, dans le sillage d’une progression des Bourses américaines la semaine dernière », notaient les experts de Tokai Tokyo Securities.

« Cependant, avec peu de nouvelles positives » concernant les entreprises nippones, « il est probable que le marché se refroidisse », prévenaient-ils.

Le géant des supérettes Seven & i, propriétaire des magasins 7-Eleven, bondissait de 1,91%, après des informations de presse faisant état d’efforts accrus de la famille fondatrice pour obtenir des financements permettant de racheter les titres du groupe pour sortir de la cote afin d’échapper à la convoitise du canadien Couche-Tard.

Les Bourses chinoises étaient proches de l’équilibre en début d’échanges: vers 03H00 GMT Hong Kong progressait de 0,08%, Shanghai de 0,07% et Shenzhen de 0,03%.