Le Domaine de Penthes se transforme en monde enchanté

A Pregny-Chambésy (GE), le Domaine de Penthes se transforme en un "monde enchanté". Pour la 3e édition des Féeries de Penthes, il propose un parcours immersif afin de plonger dans le monde des fées, des ateliers créatifs pour enfants ainsi que plusieurs stands artisanaux, de vendredi à dimanche prochain.

(Keystone-ATS) Au programme, des animations artistiques, un marché artisanal dans une vingtaine de petits chalets et des rencontres avec des «personnages fantastiques», pour apporter «lumières et magie» au mois de novembre, indique la commune dans un communiqué. Des séances de contes sont aussi prévues pour les enfants et Moz Drums, une troupe de percussions, parcourra le domaine en compagnie de la fée de Penthes, ses lutins et Merlin l’Enchanteur.

