Le FC Bâle est champion de Suisse

Scott Chipperfield marque le 2e et dernier but de la finale ! (Keystone)

Une semaine après sa victoire en Coupe de Suisse, le FC Bâle a signé le doublé. Les Rhénans ont cueilli un treizième titre national en s'imposant 2-0 à Berne face au Young Boys lors de la «Finalissima» de l'Axpo Super League (1ère division).

Malgré le soutien de leur public et l'avantage de jouer sur leur pelouse artificielle, les Bernois sont restés très loin du compte.



Obligés de gagner pour être sacrés, ils n'ont jamais réellement inquiété des Rhénans maîtres de leur sujet de la première à la dernière minute.



Stocker superstar



Valentin Stocker fut le grand homme d'une rencontre qui aura été bien loin de tenir ses promesses. Le Lucernois a tout d'abord ouvert le score à la 39e minute en concluant une action de rupture. Alerté par Carlitos, il pouvait abuser Wölfli, à la sortie hésitante.



A l'heure de jeu, il était cette fois lancé par Frei, qui venait d'entrer, pour centrer de la gauche sur Chipperfield. De la tête, l'Australien ne laissait aucune chance à Wölfli.



Une volée de Regazzoni qui filait de peu à côté du poteau gauche de Costanzo juste avant la pause fut la seule occasion réelle des Bernois avant le baroud aussi inutile que désespéré des dernières minutes.



Vladimir Petrkovic et ses joueurs avaient déjà raté le coche l'an dernier en perdant une finale de Coupe de Suisse face à Sion après avoir pourtant mené 2-0. Cette saison, ils ont cru enfin que leur heure avait sonné. N'ont-ils pas occupé le fauteuil de leader durant trente-quatre journées sur trente-six et n'ont-ils pas compté jusqu'à 13 points d'avance sur le FCB ? Pour les Young Boys, c'était bien l'année où jamais !



Et l’avenir?



Le résultat de cette finale conditionnera bien sûr l'avenir des deux formations. Le FC Bâle, nouveau champion de Suisse aura, en effet, les meilleures cartes pour se qualifier pour la Ligue des Champions dans la mesure où il affrontera, comme le FC Zurich l'été dernier, des adversaires d'un calibre très modeste.



Le vice-champion devra, quant à lui, écarter une équipe issue d'un grand championnat pour se qualifier. On songe à Tottenham, au Werder Brême, à la Sampdoria ou au FC Séville.



Tensions



Une demi-douzaines de supporters ont déjà été arrêtés dimanche après-midi avant le match. Des incidents ont éclaté et des déprédations ont été commises aux alentours du stade juste après l'arrivée des deux trains spéciaux en provenance de Bâle, a annoncé la police cantonale bernoise.



La police a par ailleurs dû prêter main forte au service de sécurité du stade de Suisse après que des centaines de fans ont tenté de forcer le secteur réservé aux visiteurs. Les forces de l'ordre ont dû utiliser du spray irritant. La situation s'est (momentanément?) calmée peu après le début du match.



De Berne à Bâle



A noter que si le Stade de Suisse, à Berne, était rempli à ras bords, ce sont plus de 7000 supporters du FC Bâle qui se sont rendus dimanche après-midi au Parc St-Jacques, dans leur ville, pour suivre sur un écran géant la rencontre de football entre Young Boys et le FC Bâle.



Cette offre d'écran géant a été proposée par le FC Bâle et l'exploitant du Parc St-Jacques parce que seuls 2000 billets avaient été mis à disposition des supporters rhénans à Berne.



Bâle étant champion, une énorme fête est prévue dimanche soir dans la cité des bords du Rhin.



FC BâLE - Portrait du champion Année de fondation: 1893



Budget: environ 34 mio de francs



Présidente: Gigi Oeri



Entraîneur: Thorsten Fink (All)



Palmarès:



Champion de Suisse: 13 fois (2010, 2008, 2005, 2004, 2002, 1980, 1977, 1973, 1972, 1970, 1969, 1967, 1953)



Coupe de Suisse: 10 fois (2010, 2008, 2007, 2003, 2002, 1975, 1967, 1963, 1947, 1933). Fin de l'infobox

Axpo Super League LES VAINQUEURS DEPUIS 2000



2010 FC Bâle

2009 FC Zurich

2008 FC Bâle

2007 FC Zurich

2006 FC Zurich

2005 FC Bâle

2004 FC Bâle

2003 Grasshopper Zurich

2002 FC Bâle

2001 Grasshopper Zurich

2000 FC St.Gall



La dernier titre de champion de Suisse pour Young Boys remonte à 1986.



CLASSEMENT 2010

(36 Matches chacun)



1. Bâle (80)

2. Young Boys (77)

3. Grasshopper (65)

4. Lucerne (58)

5. Sion (51)

6. Saint-Gall (46)

7. Zurich (45)

8. Neuchâtel Xamax (41)

9. Bellinzone (25)

10. Aarau (23) Fin de l'infobox

