Le Festi’Jorat revient dans les bois pour une nouvelle édition

Keystone-SDA

Le Chalet-à-Gobet (VD) accueille une nouvelle édition du Festi'Jorat, sous la thématique "Les paysages entrent en scène". Sur une journée festive et culturelle, le samedi 6 juin, le public est invité à une immersion sensorielle et artistique au coeur des paysages du Parc naturel du Jorat, reconnu d'importance nationale depuis 2021.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Le temps d’une journée, la forêt devient une scène vivante. Au travers de spectacles théâtraux et musicaux en plein air, d’expériences sensorielles, d’activités en mouvement et de découvertes historiques, Festi’Jorat propose de vivre le paysage autrement: marcher, écouter, observer, ressentir et se laisser traverser par le rythme du vivant», écrivent ses organisateurs.

Au fil des sentiers, des clairières et des points d’eau, le public est invité à porter un regard sensible sur le territoire, grâce à des propositions artistiques, participatives et créatives mettant en lumière la richesse et la diversité des paysages du Jorat. La manifestation est gratuite et se tient de 10h00 à 17h00.

L’édition 2026 sera par ailleurs marquée par l’inauguration de la version pérenne de l’oeuvre sonore «Du sol au ciel», créée par Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) en collaboration avec le Théâtre de Vidy. Accessible toute l’année via QR code, cette création invite petits et grands à une aventure immersive en pleine nature, à l’écoute des sons, des espaces et des histoires du paysage forestier, le long d’un parcours d’écoute au coeur du Jorat.

Autre particularité: une carte sensible du Parc naturel du Jorat prendra forme grâce à la participation des visiteurs. Photos, souvenirs, anecdotes et témoignages viendront composer une mosaïque vivante du paysage. Cette oeuvre collective donnera à voir le Jorat comme un espace vécu, transmis et partagé, selon les responsables.