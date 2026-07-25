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Le FestiVal d’Anniviers (VS) revient pour une 17e édition

Keystone-SDA

Du 5 au 9 août, le FestiVal d'Anniviers proposera des concerts de musique classique "perchés" au Barrage de Moiry et à l'Eglise de Grimentz (VS). Un programme "inspiré par la beauté des montagnes et une atmosphère magique."

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Ici, la musique s’écoute autrement», annoncent d’emblée les organisateurs. Sous la direction artistique de Stéphane De May et la direction musicale de Jan Dobrzelewski, le festival proposera six représentations musicales dans les deux lieux emblématiques du Val d’Anniviers.

L’événement sera lancé par un concert gratuit et sans réservation sur les hauteurs du Barrage de Moiry dès 17h00. Au programme également: une performance dédiée aux «Splendeurs de Mozart» (vendredi) et une aux enfants (samedi), toutes deux à l’Eglise de Grimentz.

La première édition du festival s’est tenue en 2010.

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