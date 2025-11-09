Le festival littéraire Alterfictions rempile pour une 2e édition

Keystone-SDA

La deuxième édition du festival des autres littératures, Alterfictions, aura lieu les 15 et 16 novembre prochain au château d'Yverdon-les-Bains (VD). Soixante auteurs de toutes les régions de Suisse romande et six maisons d'édition seront au rendez-vous, partageant fantasy, romance, science-fiction, fantastique, polar ou encore fiction historique avec le public.

(Keystone-ATS) Pas moins de 1000 visiteurs étaient venus découvrir les «îlots littéraires» de ce festival l’an dernier à la même période. Une première édition qui est allée au-delà des objectifs des organisateurs, tablant sur une fréquentation de 500 personnes.

Originalité de cette manifestation littéraire: les écrivains n’attendent pas les visiteurs derrière une table, mais se transforment en guides autour d’îlots regroupant les livres par genre, et parfois même ponctuellement en barmen, rappellent les organisateurs dans un communiqué. Le festival consacre autant les romans que la bande dessinée.

Une douzaine d’animations égayeront aussi cet événement gratuit, comme la remise du Prix de l’Ailleurs, récompensant dix nouvelles de science-fiction.