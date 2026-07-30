Le FIFO à Martigny ou 40 ans de passion pour les cultures du monde

Keystone-SDA

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Le Festival International Folklorique d’Octodure (FIFO) revient pour une 20e édition à Martigny (VS), dès vendredi et jusqu'au samedi 8 août. Plus de dix groupes de danse traditionnelle étrangers, soit plus de 300 artistes se produiront à cette occasion.

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(Keystone-ATS) «Pour cette édition anniversaire, les cinq continents seront représentés avec des pays qui ont marqué les 20 dernières éditions: le Mexique, l’Uruguay, l’Allemagne, l’Espagne, la Roumanie, l’Arménie, le Bénin, la Mongolie, l’Inde et Wallis-et-Futuna», se réjouissent les organisateurs dans un communiqué.

En plus des diverses animations, spectacles, cours de danse et conférences culturelles, une Fête cantonale des costumes est prévue le samedi 8 août. Un imposant cortège folklorique sera formé par quelque 800 artistes – dont une trentaine de groupes valaisans en plus de ceux du FIFO – pour «un mélange exceptionnel de culture et de musique».

Le défilé se terminera à MartignyExpo, où aura lieu le spectacle de clôture. Les spectacles d’ouverture et deux galas y sont d’ailleurs aussi prévus plus tôt dans le programme. A noter que lors de la Fête nationale du 1er août, les groupes se produiront en montagne, dans diverses stations de la région.

Le FIFO existe depuis 1986. Organisé tous les deux ans dans la Cité d’Octodure, l’événement célèbre, en 2026, «40 ans de passion pour les cultures du monde».