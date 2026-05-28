Le financement de Swissmedic revu à la hausse

Keystone-SDA

L'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic recevra 2,7 millions de francs de plus pour 2027. En contrepartie, il devra mettre en oeuvre les mesures adoptées fin 2025 pour améliorer ses résultats, notamment des licenciements.

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(Keystone-ATS) En 2024, l’institut enregistrait une perte de 23,4 millions de francs. Le conseil d’administration a déjà pris des mesures pour remédier à cette situation extrêmement préoccupante, avait indiqué en mars la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider.

Il prévoit des économies d’environ 15 millions de francs. Par ailleurs 45 postes à plein temps doivent être supprimés, soit 9% des effectifs.

La contribution fédérale représente environ 17% du financement de l’Institut des produits thérapeutiques, indique jeudi le Conseil fédéral. Les 83% restants proviennent des émoluments et des taxes de surveillance ayant trait à la réglementation et à la surveillance du secteur pharmaceutique.