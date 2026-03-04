Le financement du musée de la Croix-Rouge sauvé de justesse

Le financement fédéral du musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève a été sauvé de justesse mercredi au National. Deux votes, très serrés, ont été nécessaires.

(Keystone-ATS) Les députés ont suivi une proposition de Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE) par 93 voix contre 92 et 8 abstentions. Ce deuxième vote a été organisé à la demande de la gauche après que le National ait d’abord voté contre, aussi de justesse, quelques minutes plus tôt.

La Chambre du peuple suit ainsi le Conseil des Etats, qui a décidé en décembre d’allouer au musée environ 200’000 francs par année alors que le Conseil fédéral voulait procéder à une coupe sèche.

Autre victoire de la gauche

Les conseillers nationaux ont également décidé, par 100 voix contre 88, d’accorder plus d’argent à la formation du personnel travaillant avec les victimes de violences. Les arguments de Tamara Funiciello (PS/BE) ont pris auprès du camp bourgeois.

Le National se montre sur ce point plus généreux que la Chambre des Etats. Le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes avait suscité de vives réactions populaires lors du débat sur le budget 2026 l’hiver dernier.

Une tentative de la gauche de préserver le financement de l’Agence spatiale européenne et d’autres organisations internationales de coupes à elle échoué de justesse, par 96 voix contre 95 et 1 abstention. Les débats se poursuivent.