Le franc toujours en forme face à l’euro

Keystone-SDA

Le franc continuait d'évoluer à des niveaux élevés face à l'euro mercredi matin, la monnaie suisse étant recherchée par les investisseurs en quête de valeur refuge alors que les tensions commerciales et politiques restaient élevées.

1 minute

(Keystone-ATS) Vers 11h45, le franc s’échangeait pour 0,9233 euro, se relâchant quelque peu après avoir atteint la veille un nouveau record depuis le début de l’année à 0,9209 EUR/CHF.

«Les nouvelles tensions commerciales, les incertitudes concernant le budget de la France et les inquiétudes sur les banques régionales américaines ont poussé (la paire de devises) EUR/CHF en dessous de 0,9250, relançant les spéculations sur une éventuelle intervention de la Banque nationale suisse» sur le marché des changes, ont indiqué les économistes d’UBS dans un commentaire.

Selon les experts de la banque aux trois clés, l’institut d’émission helvétique était déjà intervenu en avril sur le marché des devises, lorsque la paire de monnaies était passée sous 0,9250 EUR/CHF, achetant pour environ 5 milliards de devises pour contrer l’appréciation du franc.

La situation devrait cependant se calmer, malgré les achats de valeurs refuges comme le franc. La résolution des incertitudes politiques et commerciales aux Etats-Unis devrait réduire la demande pour le franc, permettant à la paire de devises de remonter vers 0,94 EUR/CHF, ont-ils ajouté.