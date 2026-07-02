Le Genève Triathlon va perturber la circulation sur la rive gauche

Keystone-SDA

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Le Genève Triathlon va provoquer des perturbations de la circulation sur la rive gauche samedi dès 04h00 jusqu'à 17h00 dimanche. La police a annoncé jeudi de nombreuses restrictions. D'une manière générale:

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(Keystone-ATS) – Le quai Gustave-Ador, le quai de Cologny, la rampe de Cologny et la route de la Capite seront fermés à la circulation.

– Le parking de Genève-Plage ne sera accessible que par la contre-route du quai Gustave-Ador.

– Le stationnement sera restreint. Les véhicules gênants et mal parqués seront enlevés aux frais de leur propriétaire, qui recevront aussi une amende d’ordre.

– Le réseau des transports publics sera perturbé, et des lignes seront supprimées.

– Les rues adjacentes au parcours seront fortement perturbées.

– Samedi, la course sportive ira jusqu’à Anières par la route de Thonon et reviendra par Vésenaz, en passant par des chemins dans le vignoble.

– Dimanche, le parcours passera par la route de Thonon, fera une boucle par les routes de Bellebouche, de Covéry et de Veigy, puis rejoindra la route de l’Hospice avant de revenir par le chemin des Ambys, le vignoble et Vésenaz.