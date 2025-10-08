Le gouvernement américain prépare l’annonce d’un accord sur Gaza

Keystone-SDA

Donald Trump a reçu mercredi une note du chef de la diplomatie Marco Rubio, vue par un photographe de l'AFP, indiquant que son "autorisation" était requise pour annoncer un accord sur Gaza.

1 minute

(Keystone-ATS) Sur cette note manuscrite, le ministre, qui venait de se joindre de manière imprévue à une réunion consacrée à un tout autre sujet, a écrit les mots «très proche», soulignés, et: «Il nous faut votre autorisation pour un message sur Truth Social bientôt pour que vous puissiez annoncer l’accord en premier».