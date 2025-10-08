La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le gouvernement américain prépare l’annonce d’un accord sur Gaza

Keystone-SDA

Donald Trump a reçu mercredi une note du chef de la diplomatie Marco Rubio, vue par un photographe de l'AFP, indiquant que son "autorisation" était requise pour annoncer un accord sur Gaza.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Sur cette note manuscrite, le ministre, qui venait de se joindre de manière imprévue à une réunion consacrée à un tout autre sujet, a écrit les mots «très proche», soulignés, et: «Il nous faut votre autorisation pour un message sur Truth Social bientôt pour que vous puissiez annoncer l’accord en premier».

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

