Le gouvernement bernois invité à se pencher sur ce phénomène

(Keystone-ATS) Le Grand Conseil bernois a adopté mardi une motion transformée en postulat invitant le Conseil-exécutif à mesurer l’ampleur de la pauvreté dans le canton de Berne et de la combattre. Le gouvernement recommandait le rejet de la motion, estimant que de nombreuses mesures ont déjà été prises pour améliorer la situation des personnes financièrement précaires.

Dans sa motion, la députée Rahel Ruch (Les Vert-e-s) affirme qu’avec les répercussions de la pandémie, l’inflation, la hausse des loyers et des primes d’assurance-maladie de plus en plus de ménages qui vivent avec des moyens financiers ne dépassant que légèrement le minimum vital se retrouvent menacés par la pauvreté. Elle estime qu’une stratégie pour combattre la pauvreté fait défaut.

“Le moyen le plus efficace de combattre la pauvreté, c’est bien entendu les mesures qui favorisent l’insertion sur le marché du travail”, a souligné le conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg. Le directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration a ajouté que le canton avait déjà pris de nombreuses mesures.

Au vote sur le postulat, le gouvernement a été invité par 93 voix contre 57 à établir une liste des mesures pour combattre la pauvreté et de les classer par ordre de priorité. Le Grand Conseil lui a aussi demandé par 98 voix contre 50 d’étudier l’opportunité de publier tous les deux ans une enquête de suivi de la pauvreté.