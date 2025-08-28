Le gouvernement bernois rejette l’initiative sur la formation
Le gouvernement bernois propose au Grand Conseil de rejeter l'initiative sur la formation. Le texte demande que la Constitution soit complétée afin d’obliger le canton et les communes à garantir une formation de haute qualité sur tout le territoire et à mettre à disposition les moyens nécessaires pour y parvenir.
(Keystone-ATS) L’initiative charge également les autorités cantonales et communales de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de personnel enseignant et de personnel spécialisé qualifiés pour former les élèves. Pour le gouvernement, ces préoccupations constituent déjà des priorités pour le canton.
Ces dernières années, diverses mesures ont d’ailleurs été mises en œuvre pour renforcer l’école, a souligné jeudi le Conseil-exécutif qui juge donc inopportun d’inscrire dans la Constitution des objectifs en matière de qualité et de ressources. II renonce à élaborer un contre-projet.
L’initiative munie de plus de 20’000 signatures avait été déposée à la Chancellerie d’Etat en août 2024 par l’association Formation Berne. Pour le comité d’initiative, la formation constitue le fondement de la société.