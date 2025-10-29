Le Gouvernement jurassien soutient les accords bilatéraux

Keystone-SDA

Le Gouvernement jurassien s'est prononcé "sans réserve" en faveur du nouveau paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne et du référendum facultatif. Il salue un résultat équilibré qui consolide la voie bilatérale, renforce la souveraineté économique du pays et préserve sa souveraineté.

(Keystone-ATS) La stabilité des relations économiques avec l’Union européenne est essentielle pour le canton du Jura, dont l’économie dépend beaucoup de l’industrie exportatrice et des échanges transfrontaliers. Dans un communiqué diffusé mercredi, le Gouvernement se dit «pleinement rassuré par le cadre institutionnel modernisé» avec les Bilatérales III.

L’exécutif cantonal se réjouit notamment du renforcement de la coopération transfrontalière dans des domaines stratégiques comme l’électricité, la santé ou encore la sécurité alimentaire, mais aussi du retour de la Suisse dans les programmes européens de recherche, d’innovation et de formation. «Ces participations représentent un atout majeur pour les hautes écoles, les institutions et les entreprises jurassiennes.»

Le Gouvernement soutient aussi le Conseil fédéral dans sa décision de soumettre l’accord au référendum facultatif. Cette manière de procéder se justifie par la pratique suivie dans le cadre des accords bilatéraux I et II, argumente-t-il.