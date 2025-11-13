Le gouvernement vaudois réexamine la question de ses déplacements

Critiqué pour des déplacements professionnels onéreux en limousine, le Conseil d'Etat vaudois n'est pas opposé à réexaminer la situation. Il a chargé la chancellerie d'analyser les différentes variantes possibles.

(Keystone-ATS) En janvier dernier, deux conseillères d’Etat, Christelle Luisier et Isabelle Moret, se sont rendues au Forum économique de Davos, chacune dans une limousine d’une société privée. L’affaire, révélée par 24 Heures, a suscité des réactions en cette période d’économies budgétaires, dont une interpellation au Grand Conseil de la députée verte Valérie Zonca.

Dans sa réponse, publiée jeudi, le gouvernement rappelle que d’une manière générale, dans la mesure du possible, les membres du Conseil d’Etat privilégient les déplacements professionnels par leurs propres moyens. Ou en s’appuyant sur les huissiers départementaux.

Parfois nécessaire

Mais le transport dans un véhicule privé avec chauffeur demeure une nécessité «dans certaines circonstances», surtout pour les trajets longs hors du canton. C’est notamment le cas en raison de l’emploi du temps des membres du gouvernement, de la flexibilité horaire et géographique attendue des élus et de la confidentialité nécessaire au traitement de nombreux dossiers.

En raison de la fin des activités de son ancien prestataire, le gouvernement a confié cette tâche l’hiver dernier à une nouvelle entreprise, First Class Limousines SA, sise sur sol vaudois. Celle-ci a remporté l’adjudication en raison de son offre «la plus avantageuse», compte tenu des critères définis, dont la mise à disposition d’une flotte de véhicules électriques et hybrides.

Budget stable

Le budget 2025 prévu pour les transports du Conseil d’Etat s’élève à 160’000 francs, comme en 2024. Les comptes 2024 font état d’une dépense de 140’475 francs dévolue aux membres du Conseil d’Etat pour les prestations avec chauffeur. A cela s’ajoute environ 19’000 francs de frais en lien avec les véhicules propriété de l’Etat.

Pour l’année 2025, un montant de 146’000 francs a déjà été dépensé jusqu’au 30 septembre, annonce le gouvernement. Un graphique détaillé montre qu’Isabelle Moret, Valérie Dittli et Christelle Luisier ont eu le plus recours à ce type de prestation.

Sur le fond, le gouvernement explique qu’il n’est pas opposé à réexaminer sa pratique du prestataire externe, même si cela lui paraissait être un choix adéquat «compte tenu que l’internalisation de la prestation a également un certain coût». Il est prêt à analyser les différentes variantes possibles «dans un but d’économicité des deniers publics», a-t-il ajouté.