Le Grand Conseil bernois demande le puçage obligatoire des chats

Keystone-SDA

Les chats domestiques devront être enregistrés et pucés dans le canton de Berne. Le Grand Conseil a adopté mercredi une motion interpartis en ce sens.

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(Keystone-ATS) Une obligation de puçage renforcerait la protection des animaux et la biodiversité, tout en facilitant la gestion de la faune sauvage, ont souligné les auteurs de la motion, issus du PVL, du PEV, du PS, des Vert-e-s, du Centre et du PVL.

En Suisse, on compte environ 300’000 chats sauvages ou abandonnés, a déclaré le motionnaire Casimir von Arx (PVL), auteur de la motion. Ce phénomène pose problème dans le sens où ces petits félins chassent les oiseaux, les petits reptiles et les amphibiens. «De plus, les chats sauvages non castrés se produisent de manière incontrôlée.»

Il a ajouté qu’une obligation de puçage simplifierait les procédures existantes et réduirait ainsi la bureaucratie. Actuellement, il n’est pas possible de déterminer à qui appartient un chat errant.

L’exemple des chiens

L’identification par puce électronique est une pratique évidente pour les chiens. «On ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement pour les chats, a ajouté Katja Streiff (PEV). «La puce permet de clarifier le statut d’un chat.»

De son côté, Toni Brunner a estimé, au nom du groupe parlementaire UDC, qu’une obligation n’était pas nécessaire. Ce puçage se fait déjà sur une base volontaire. L’UDC privilégie la prévention ainsi que la responsabilité personnelle.

Le Conseil-exécutif a accueilli favorablement la proposition. Le conseiller d’Etat Raphael Lanz (UDC) a toutefois relevé que des questions juridiques étaient en suspens, notamment concernant la compatibilité avec le droit fédéral. Le gouvernement avait proposé l’adoption du texte, mais sous la forme moins contraignante d’un postulat.

Le Grand Conseil a finalement adopté la motion avec une majorité relativement confortable. Le PS, les Vert-e-s, le PVL et le PEV ont voté à l’unanimité en faveur de cette obligation. L’UDF a été la seule formation à refuser à l’unanimité.