Le Grand Conseil bernois entame l’examen du budget 2026

Keystone-SDA

Le Grand conseil bernois a entamé lundi l'examen du projet de budget 2026 qui présente un bénéfice de 365 millions de francs. Il va également se prononcer sur la planification financière 2027 à 2029 qui prévoit des chiffres noirs malgré des baisses d'impôts.

2 minutes

(Keystone-ATS) Pour le Conseil-exécutif comme pour les partis bourgeois, il faut continuer à mener une politique financière prudente d’autant plus que les investissements s’annoncent élevés pour les prochains exercices. L’objectif est aussi de réduire la dette de 10 millions de francs en 2026.

Le gouvernement n’a pas inscrit au budget d’éventuels versements de la Banque nationale suisse (BNS). Il intègre en revanche les montants compensatoires supplémentaires de la Confédération au titre de la péréquation financière nationale (RPT).

Renchérissement

Lors de l’examen des propositions et déclarations de planification, le Grand Conseil a suivi lundi sa commission des finances en décidant par 84 voix contre 64 de ne compenser que le renchérissement réel du personnel de l’Etat.

La compensation s’élèvera ainsi à 0,2% alors que le Conseil-exécutif avait prévu un taux de 0,5%. Avec cette mesure, le canton économise 14,3 millions de francs.

Le Grand Conseil a approuvé la création de 49,3 postes au sein des autorités judiciaires et du Ministère public. Il a toutefois décidé que la direction administrative de la magistrature ne pourra plus demander de nouveaux postes entre 2027 et 2029.

Un autre gros dossier que le Grand Conseil devra aborder porte sur la baisse de la fiscalité. Après les allégements fiscaux accordés aux entreprises en 2024 et aux particuliers en 2025, le gouvernement a inscrit d’autres mesures fiscales échelonnées de 2027-2029.