Le Grand Conseil vaudois accepte de reconnaître l’Eglise anglicane

Keystone-SDA

Les députés du Grand Conseil vaudois ont largement accepté le projet de loi visant à reconnaître la Fédération des Eglises anglicane et catholique-chrétienne (FACCV) dans le canton de Vaud comme une communauté d'intérêt public. Il aura fallu dix ans pour que cette démarche initiée en 2016 soit couronnée de succès.

4 minutes

(Keystone-ATS) En appelant les députés à accepter ce projet de loi, la présidente du gouvernement Christelle Luisier a salué «l’aboutissement d’un long et minutieux travail» ainsi qu’un projet de nature à «renforcer la cohésion sociale et la paix confessionnelle» dans le canton.

Pour obtenir cette reconnaissance, la FACCV devait en effet remplir pas moins de 20 conditions légales portant notamment sur sa transparence financière, son ordre juridique et sa participation au dialogue oecuménique et interreligieux. Elle devait également posséder son siège dans le canton de Vaud depuis au moins 30 ans. Une période d’examen de minimum cinq ans était prévue.

Le Conseil d’Etat avait estimé en avril 2025 que toutes les conditions étaient bien remplies. Il avait alors souligné la «parfaite intégration» des paroisses de la FACCV dans le tissu social vaudois ainsi que leur rôle «dans l’intégration d’une population migrante, notamment anglophone».

«Appel d’air exclu»

C’était ensuite au Grand Conseil de se prononcer. La commission recommandait à l’unanimité l’entrée en matière. Lors du débat en plénum, les Verts ont salué un projet équivalant à «reconnaître les changements sociétaux dans la société vaudoise du 21e siècle» et appelé à ce que «d’autres communautés religieuses» puissent être reconnues.

Le PLR a dit son approbation, soulignant que la reconnaissance n’aurait «aucune incidence financière» sur le Canton. L’UDC a également soutenu le projet, estimant que les nombreuses exigences légales permettaient d’exclure un «appel d’air pour d’autres communautés».

Au moment du vote, l’objet a été accepté à l’unanimité moins une abstention.

Nouvelles prérogatives

Grâce à cette reconnaissance, la FACCV dispose désormais de nouvelles prérogatives. Elle pourra exercer l’aumônerie dans les établissements sanitaires et les prisons et bénéficier des mêmes exemptions fiscales que les Eglises de droit public. Elle ne touchera cependant pas de financement public automatique, celui-ci étant lié à des missions spécifiques.

Tant l’Eglise anglicane que l’Eglise catholique-chrétienne sont présentes de longue date dans le canton: la première paroisse anglicane a été officiellement constituée en 1818 dans le chef-lieu vaudois tandis que la constitution de la paroisse catholique-chrétienne de Lausanne remonte à 1908. Le regroupement des deux églises au sein d’une même fédération dans le canton de Vaud date de 2016.

Bien qu’il s’agisse de confessions différentes, ces églises se sont rapprochées à la fin du 19e siècle. Elles ont signé l’accord de Bonn en 1931, permettant à leurs fidèles de partager l’eucharistie et d’autres sacrements. Elles ont également en commun d’autoriser le mariage des prêtres, d’accorder aux femmes le droit d’être ordonnées prêtres et de ne pas reconnaitre l’autorité du pape, contrairement à l’Eglise catholique romaine.

Deux autres demandes en cours

La FACCV regroupe actuellement six paroisses dans le canton de Vaud. Il s’agit des communautés Christchurch de Lausanne, All Saints à Vevey, St Peter à Château-d’Oex, St John à Montreux et Villars-sur-Ollon, de l’Eglise anglicane de La Côte ainsi que de la paroisse catholique chrétienne de Lausanne.

Pour rappel, le canton de Vaud compte deux églises de droit public. Il s’agit de l’Eglise protestante réformée et de l’Eglise catholique romaine. Jusqu’à aujourd’hui, seule la communauté israélite bénéficiait d’une reconnaissance d’intérêt public. Elle est désormais rejointe par la FACCV.

Deux autres demandes de reconnaissance sont en cours, l’une de l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM), l’autre de la Fédération évangélique vaudoise (FEV). Toutes deux ont été déposées en 2019.