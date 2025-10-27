Le Grand Théâtre restaure et valorise des archives sonores d’opéras

A Genève, le Grand Théâtre a lancé un projet de sauvegarde et de valorisation de ses archives sonores, en collaboration avec la United Music Foundation. Au total, 24 enregistrements d'opéras majeurs d'une période de 1970 à 1997 ont été sélectionnés pour être restaurés et numérisés.

(Keystone-ATS) Des compositions de Verdi, Strauss ou Haendel figurent parmi les enregistrements choisis. Treize oeuvres ont déjà été restaurées et numérisées. Le projet se poursuivra avec onze oeuvres supplémentaires, a indiqué le Grand Théâtre lundi par communiqué à l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel.

Le projet a commencé en 2024 par l’inventaire des 8000 pièces composant les fonds d’archives sonores et audiovisuelles du Grand Théâtre. Les oeuvres ont été numérisées depuis début 2025, a indiqué le Grand Théâtre. Le projet s’inscrit également dans la perspective des 150 ans du théâtre, en 2029.