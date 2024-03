Le groupe bernois EEK inscrit des bénéfices records en 2023

2 minutes

(Keystone-ATS) Le groupe bancaire bernois EEK a réalisé un résultat record l’an dernier, soutenu par la hausse des taux d’intérêt. Pour l’exercice en cours, l’établissement bancaire s’attend toutefois à un repli du résultat brut des opérations d’intérêts, pilier de son activité.

Celui-ci a progressé de 19,2% sur un an, atteignant 19,8 millions de francs, selon un communiqué diffusé mardi. Les deux adaptations à la hausse du taux directeur de la Banque nationale suisse (BNS) ont nettement renchéri les taux D’intérêt des prêts à court terme et les hypothèques du marché monétaire.

Le résultat des opérations de commissions et prestations de services a gagné 1,3% à 3,6 millions, tandis que le négoce a renoué avec les chiffres noirs à 76’000 francs contre une perte de 55’000 francs un an plus tôt. En ce qui concerne les placements, le résultat des immeubles a progressé de 5,3% à 3,7 millions.

Le résultat d’exploitation a progressé de 29,1% à près de 14 millions, alors que les charges ont augmenté de 2,9% à 11,1 millions de francs. En fin de compte, le bénéfice net a bondi de plus d’un quart, atteignant 10,1 millions.

La somme du bilan a, elle, reculé de 1,1% à 1,88 milliard de francs. Les dépôts de la clientèle se sont contractés, alors que les prêts et les créances hypothécaires ont augmenté.

La banque prévoit d’étoffer cette année tant les dépôts que les prêts, à hauteur de 40 millions de francs chacun. Le résultat brut des opérations d’intérêt devrait s’inscrire légèrement en dessous de celui de 2023 et la marge d’intérêt devrait aussi se contracter. Dans l’ensemble, le résultat d’exploitation devrait reculer.