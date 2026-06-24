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Le groupe de défense KNDS annonce vouloir entrer en Bourse

Keystone-SDA

Le groupe franco-allemand KNDS, au coeur du projet de char du futur MGCS, a annoncé mercredi vouloir placer 20% de son capital en Bourse à Paris et Francfort, après l'accord entre Paris et Berlin sur une gouvernance paritaire de l'entreprise.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Cette introduction en Bourse est «attendue dans les prochaines semaines», déclaré Jean-Paul Alary, le directeur général du groupe, lors d’un point téléphonique avec des journalistes.

Elle «devrait prendre la forme de placements privés auprès d’investisseurs institutionnels dans différentes juridictions», précise le groupe dans un communiqué.

«Aucune offre publique n’est prévue dans aucune juridiction», ajoute-t-il. Il s’agira par conséquent d’un placement privé à 100% d’actions auprès d’investisseurs institutionnels. En clair: il n’y aura pas une seule action vendue à des particuliers.

L’introduction en Bourse devrait consister en la cession d’environ 20% maximum du capital de KNDS par ses actionnaires actuels, à savoir GIAT Industries, détenue par l’État français, et Wegmann, holding, qui représente les propriétaires allemands privés et va céder ses parts, précise le groupe.

La France conservera 40% du capital et l’Allemagne, qui est parvenue à un accord de principe avec la holding Wegmann, devrait détenir le même pourcentage dans la société.

Le Parlement allemand doit encore donner son aval, ainsi que toutes les juridictions compétentes.

«L’Europe entre dans une nouvelle ère en matière de défense et de sécurité. Les forces armées se modernisent à grande vitesse et reconstituent des capacités essentielles de défense terrestre. KNDS est idéalement positionné pour accompagner cette évolution», a indiqué Jean-Paul Alary, le directeur général du groupe, dans le communiqué annonçant ce projet.

«De plus amples détails concernant la structure de gouvernance de KNDS après son introduction en Bourse seront communiqués ultérieurement, si et lorsque l’introduction en Bourse sera lancée», ajoute le groupe, dans son communiqué.

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