Le Groupe E va supprimer 69 emplois dans la fibre optique

Keystone-SDA

Le Groupe E redimensionne ses activités touchant à la fibre optique en supprimant 69 emplois. L'entreprise énergétique fribourgeoise va fermer d'ici à fin mars ses sociétés S. Roubaty SA, à Rossens (FR), et FTH Services SA, à Romanel-sur-Lausanne (VD).

1 minute

(Keystone-ATS) « La décision repose sur une analyse économique rigoureuse qui a révélé une rentabilité insuffisante et un environnement économique peu propice au développement de ces activités », a indiqué mardi le groupe établi à Granges-Paccot (FR). Elle fait suite à une « évaluation stratégique approfondie » du domaine.

Le marché suisse des infrastructures de fibre optique a évolué, en passant de Fiber To The Street (FTTS) à Fiber To The Home (FTTH), souvent désignée comme le « dernier kilomètre ». Le secteur subit des pressions croissantes, avec des marges restreintes et des ajustements tarifaires imposés par les acteurs principaux.

L’évolution compromet la rentabilité des entreprises sous-traitantes, précise le communiqué. Un plan social sera élaboré en concertation avec le syndicat Syndicom.