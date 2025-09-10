Le groupe ESH Médias lance un nouveau média pour le Nord vaudois
Après la disparition de La Région le 18 juillet dernier, le Nord vaudois tient son nouveau journal. Le groupe ESH Médias a annoncé mercredi le lancement du média "Le Nord Vaudois". Le journal paraîtra une fois par semaine. Premier numéro prévu le 7 novembre 2025.
(Keystone-ATS) Le nouveau titre sera tiré à 48’000 exemplaires. Il sera publié chaque semaine sur abonnement avec une édition par mois distribuée en tout ménage. Une déclinaison numérique est également prévue, a annoncé ESH Médias mercredi.
Jean-Philippe Pressl-Wenger, ex-directeur et ex-rédacteur en chef de La Région, reste en place et assurera la rédaction en chef.