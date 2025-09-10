La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le groupe ESH Médias lance un nouveau média pour le Nord vaudois

Keystone-SDA

Après la disparition de La Région le 18 juillet dernier, le Nord vaudois tient son nouveau journal. Le groupe ESH Médias a annoncé mercredi le lancement du média "Le Nord Vaudois". Le journal paraîtra une fois par semaine. Premier numéro prévu le 7 novembre 2025.

1 minute

(Keystone-ATS) Le nouveau titre sera tiré à 48’000 exemplaires. Il sera publié chaque semaine sur abonnement avec une édition par mois distribuée en tout ménage. Une déclinaison numérique est également prévue, a annoncé ESH Médias mercredi.

Jean-Philippe Pressl-Wenger, ex-directeur et ex-rédacteur en chef de La Région, reste en place et assurera la rédaction en chef.

