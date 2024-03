Le groupe hospitalier Insel optimiste malgré une lourde perte

(Keystone-ATS) Le groupe hospitalier bernois Insel (Hôpital de l’Ile) a subi l’an dernier une perte de 112,7 millions de francs, supérieure de près de 30% à celle de 2022. La fermeture, déjà annoncée, des sites de Münsingen et Tiefenau doit lui permettre de repartir sur de nouvelles bases.

Les comptes se sont notamment détériorés à la lumière de la marge opérationnelle (Ebitda), qui s’affiche à -0,5% contre 2% en 2022, annonce jeudi le groupe. L’explosion des coûts de l’électricité (240%), l’inflation générale (2%) et les hausses salariales à l’embauche (2,5%) ont engendré des surcoûts de 50 millions de francs.

En raison de la situation toujours tendue sur le plan tarifaire, les recettes n’ont pas permis de compenser totalement ces frais, précise la direction.

Le nombre de patients hospitalisés en soins aigus a baissé de 4,3% sur un an, à 57’180 personnes. Les consultations ambulatoires sont en recul de 3,2%, à 928’830.

Le groupe demeure optimiste. L’ouverture en septembre dernier du nouveau bâtiment principal de l’hôpital de l’Ile, la Maison Anna-Seiler, un complexe ultramoderne, haut de 63 m et non loin de la gare de Berne, offre aux patients comme au personnel une “nette plus-value”, note le groupe, qui a annoncé l’an dernier la suppression de 200 emplois suite à la fermeture de ses hôpitaux de Münsingen et Tiefenau.