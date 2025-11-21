Le groupe IAG aussi intéressé par TAP Air Portugal

Keystone-SDA

IAG a officialisé son intérêt pour TAP Air Portugal, dans la privatisation actuellement réalisée par le gouvernement portugais. La maison mère de British Airways et Iberia rejoint Air France-KLM et Lufthansa, qui détient Swiss, dans la compétition.

(Keystone-ATS) «IAG confirme avoir soumis une déclaration d’intérêt à Parpública (l’agence portugaise de gestion des participations de l’État, ndlr), conformément au processus gouvernemental de privatisation partielle de TAP», a affirmé vendredi un porte-parole dans une déclaration.

«Plusieurs conditions devront cependant être remplies avant qu’IAG puisse proposer un investissement», a-t-il ajouté, sans autre précision.

Le gouvernement portugais souhaite conclure en 2026 la privatisation de jusqu’à 49,9% du capital de TAP, qui avait été renationalisée dans l’urgence en 2020 pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

Le transporteur avait alors bénéficié d’une injection de 3,2 milliards d’euros de fonds publics en échange d’un plan de restructuration.

Le processus de privatisation de TAP se déroule en plusieurs étapes sur une période d’environ huit mois: une offre de pré-qualification suivie d’une période d’offres et d’une phase éventuelle de négociation puis, enfin, la décision finale du conseil des ministres.

Air France-KLM, qui souhaite renforcer ses liaisons vers l’Amérique du Sud, et le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa ont déjà officialisé leur intérêt cette semaine.

«Nous pensons que TAP présente un potentiel important au sein d’IAG», souligne le porte-parole d’IAG, affirmant que le «modèle décentralisé» du groupe «génère des marges parmi les plus élevées du secteur».

«Nos antécédents montrent comment nous investissons pour renforcer nos compagnies aériennes», a-t-il insisté.

IAG a publié début novembre un bénéfice net en recul de 2,3% au troisième trimestre, à 1,4 milliard d’euros, pour un chiffre d’affaires resté stable à 9,3 milliards d’euros, pointant «un certain ralentissement» pour ses vols vers les États-Unis.

De son côté, la compagnie TAP a annoncé mercredi un bénéfice net de 125,9 millions d’euros (117 millions de fracs) au troisième trimestre, en hausse de 14,4% sur un an.