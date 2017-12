Préparatifs pour la moisson. Moisson de gui d’hiver. Gare au vertige! Pour redescendre, cela va bien plus vite en rappel. Après la moisson. Sécurité d’abord. Le harnais est indispensable, même pour les téméraires. Le gui reste toujours vert. Même sous la glace. La moisson part pour l’usine. La phase de tri.

Le gui reçoit l’eau et les nutriments de l’arbre hôte. La machine à mélanger le gui. Les essences de gui d’hiver et d’été se mélangent. Analyses en laboratoire.

Au final, on aboutit à ces ampoules de médicament.

