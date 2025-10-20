La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Guide Michelin 2025 consacre 145 tables étoilées

Keystone-SDA

Le Guide Michelin Suisse 2025 compte 145 établissements étoilés, contre 136 l'an dernier. Il n'enregistre aucun changement parmi les tables triplement étoilées, mais une hausse de restaurants à deux étoiles, catégorie où entre notamment Gilles Varone de Savièse (VS).

1 minute

(Keystone-ATS) Lors d’une cérémonie lundi soir à l’Ecole hôtelière de Lausanne, les responsables du célèbre guide ont maintenu leurs trois étoiles aux quatre tables les plus prestigieuses du pays. A savoir: l’Hôtel de Ville de Crissier (VD) et son chef Franck Giovannini, Memories à Bad Ragaz (SG) de Sven Wassmer, le Cheval Blanc de Peter Knogl à Bâle et le Schloss Schauenstein d’Andreas Caminada à Fürstenau (GR).

Pour les deux étoiles, le guide en recense désormais 27, dont cinq en Suisse romande. Si aucune table de cette catégorie n’a été rétrogradée, trois restaurants ont été promus, celui de Gilles Varone à Savièse, mais aussi Ecco à Ascona (TI) et l’Igniv by Andreas Caminada à Andermatt (UR).

