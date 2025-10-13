La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge

Keystone-SDA

Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge, a confirmé lundi matin l'armée israélienne. Sur la place des Otages à Tel-Aviv, la foule a exulté à cette annonce selon un journaliste de l'AFP sur place.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, sept otages lui ont été remis et sont en route» pour être remis à des soldats israéliens et à des membres du Shin Bet (sécurité intérieure) «à l’intérieur de la bande de Gaza», écrit l’armée dans un communiqué.

Citant une source sécuritaire, la radio-télévision publique israélienne avait indiqué plus tôt que le mouvement islamiste palestinien avait remis à la Croix-Rouge, dans Gaza-ville, sept otages en vie enlevés le 7 octobre 2023.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision