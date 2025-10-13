Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge

Keystone-SDA

Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge, a confirmé lundi matin l'armée israélienne. Sur la place des Otages à Tel-Aviv, la foule a exulté à cette annonce selon un journaliste de l'AFP sur place.

(Keystone-ATS) «Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, sept otages lui ont été remis et sont en route» pour être remis à des soldats israéliens et à des membres du Shin Bet (sécurité intérieure) «à l’intérieur de la bande de Gaza», écrit l’armée dans un communiqué.

Citant une source sécuritaire, la radio-télévision publique israélienne avait indiqué plus tôt que le mouvement islamiste palestinien avait remis à la Croix-Rouge, dans Gaza-ville, sept otages en vie enlevés le 7 octobre 2023.