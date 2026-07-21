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Le HCR va déménager au Palais Wilson à Genève après les coupes

Keystone-SDA

Le Palais Wilson, site emblématique de la Genève internationale, aura prochainement un nouveau locataire. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) va remplacer le Haut-Commissariat aux droits de l'homme qui rejoint le Palais des Nations.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous n’avons pas de date exacte pour le moment», a affirmé mardi à la presse un porte-parole de l’agence onusienne, confirmant une information de la chaîne de télévision allemande ARD. Cette décision est justifiée par la diminution du nombre de collaborateurs au HCR qui rendait son siège actuel trop grand.

«L’année dernière nous avons eu des coupes significatives du personnel», a rappelé le porte-parole. Environ 5000 postes du HCR ont été biffés dans le monde, dont une partie au siège, après la réduction de l’enveloppe américaine et d’autres pays.

Ce déplacement devrait permettre d’économiser environ 50% des coûts du loyer, a encore dit le porte-parole.

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