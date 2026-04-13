Le Hezbollah demande l’annulation des négociations prévues mardi

Keystone-SDA

Le chef du Hezbollah pro-iranien, Naim Qassem, a réclamé lundi "l'annulation" de la rencontre prévue mardi à Washington entre le Liban et Israël. Ces pourparlers sont une "capitulation", selon lui.

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(Keystone-ATS) «Nous refusons les négociations avec l’entité israélienne (..) Cette négociation est une soumission et une capitulation», a-t-il martelé dans un discours retransmis par la chaîne de son groupe, al-Manar.

Naïm Qassem a appelé à «annuler cette rencontre» entre les ambassadeurs libanais et israélien aux Etats-Unis, qui doivent se rencontrer mardi sous l’égide de l’administration américaine.

Le chef du Hezbollah a souligné qu’il était «nécessaire d’avoir un accord et un consensus libanais» pour l’ouverture de négociations directes avec Israël. «Personne ne peut emmener le Liban sur cette voie sans un consensus interne (..) et ce n’est pas le cas», a-t-il averti.

Les autorités libanaises affirment que ces pourparlers visent en premier lieu à parvenir à un cessez-le-feu dans la guerre en cours depuis le 2 mars. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a pour sa part posé «deux conditions»: «le désarmement du Hezbollah» et «un véritable accord de paix».

«Résister»

Depuis que le Liban a été entraîné le 2 mars par le Hezbollah dans le conflit régional, les frappes israéliennes ont fait plus de 2000 morts et déplacé plus d’un million de personnes.

«Notre décision est de résister. Nous ne nous rendrons pas et nous resterons sur le champ de bataille, même jusqu’à notre dernier souffle», a averti le chef du Hezbollah, dont les combattants s’opposent à l’armée israélienne qui progresse dans les zones frontalières du sud du Liban.