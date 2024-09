Le Hezbollah tire des roquettes, Israël réplique

(Keystone-ATS) Le Hezbollah libanais et l’armée israélienne ont échangé des tirs transfrontaliers, ont indiqué les deux parties dimanche, au lendemain de l’annonce par le ministère libanais de la Santé de la mort de 3 secouristes tués par une frappe israélienne dans le sud du Liban.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, entrée dans son 12e mois, le Hezbollah et l’armée israélienne échangent presque quotidiennement des tirs à la frontière israélo-libanaise. Le mouvement islamiste libanais pro-iranien affirme soutenir ainsi son allié du Hamas et les Palestiniens de Gaza.

Le Hezbollah a indiqué tôt dimanche avoir “bombardé avec une salve de roquettes Kiryat Shmona”, ville du nord d’Israël, “en réponse aux attaques de l’ennemi (…) et en particulier à l’attaque” qui a coûté la vie à des secouristes samedi dans le village de Froun.

Samedi, le ministère de la Santé libanais avait annoncé que trois secouristes avaient été tués et deux autres blessés, l’un grièvement, dans une frappe israélienne sur Froun.

Le ministère a indiqué que l’attaque a visé “une équipe de la Défense civile libanaise (qui) éteignait des incendies provoqués par les frappes israéliennes dans le village de Froun”.

La Défense civile libanaise a indiqué de son côté que trois de ses employés avaient été tués dans “une frappe israélienne qui a visé un véhicule de pompiers après leur intervention sur l’incendie”.

Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a condamné l’attaque, déclarant dans un communiqué samedi que “cette nouvelle agression contre le Liban était une violation flagrante des lois internationales”.

Kibboutz visé

Le mouvement Amal, allié du Hezbollah, a par la suite déclaré que deux de ses membres figuraient parmi les victimes, tués “alors qu’ils accomplissaient leur devoir humanitaire”.

Selon le ministère libanais de la Santé, cette attaque est “la deuxième du genre contre une équipe d’urgence en moins de 12 heures”.

Par ailleurs, le Hezbollah a indiqué dimanche que ses combattants avaient également tiré des roquettes sur le kibboutz israélien de Shamir, près de Kiryat Shmona.

Le Hezbollah affirme en règle générale qu’il vise des positions militaires dans le nord d’Israël, tandis qu’Israël dit cibler les infrastructures et les combattants du Hezbollah dans le sud et l’est du Liban.

Dimanche matin, l’armée israélienne a annoncé avoir mené une série de frappes aériennes sur des “bâtiments militaires du Hezbollah” et intercepté des projectiles tirés depuis le Liban au cours de la nuit.