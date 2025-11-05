Le jackpot de plus de 40 millions de francs est tombé au Swiss Loto

Keystone-SDA

Le Swiss Loto a souri à un joueur ou une joueuse qui a remporté 40,91 millions de francs lors du tirage de mercredi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 10, 13, 21, 24, 31 et 37. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 5 et le Joker le 779143.

(Keystone-ATS) Le gros lot a été remporté en Suisse alémanique ou au Tessin, a indiqué Swisslos. Lors du prochain tirage samedi, 1,5 million de francs seront en jeu, précise la Loterie Romande.

