Le jardin du Musée d’ethnographie de Neuchâtel sera réhabilité

Keystone-SDA

Le jardin public du Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN), classé jardin historique, s’apprête à être réhabilité dans les prochains mois. L’intervention principale portera sur la rénovation des chemins piétonniers, fortement dégradés. Leur tracé sera conservé mais le bitume remplacé par du gravier et du gazon.

(Keystone-ATS) Le jardin du MEN, créé en1872, a une «grande valeur patrimoniale, biologique, culturelle et sociale», a indiqué mardi la Ville de Neuchâtel. Il entoure la villa, qui accueille le musée depuis le début du 20e siècle, et abrite de nombreux arbres majestueux comme des séquoias, des hêtres, des pins ou encore des magnolias.

«La richesse biologique du parc sera mise en valeur», a précisé la Ville. Après un assainissement réalisé ces dernières semaines, de nouvelles plantations viendront diversifier la flore et renforcer les habitats pour la faune. Des chênes, érables, pins et ifs figureront parmi les essences choisies: au total, 24 arbres seront plantés.

Traversée motorisée du parc interdite

Au sud et à l’ouest du bâtiment, les plates-bandes et la pergola seront restaurées puis agrémentées de plantes vivaces et de grimpantes. Le bassin sera réhabilité et un système en circuit fermé y sera intégré.

«Les accès au parc sont repensés afin de favoriser la mobilité douce. Par le nord, seul un passage limité restera autorisé pour les véhicules de livraison et les personnes à mobilité réduite. La cour nord sera dotée d’un nouvel espace de stationnement pour les vélos», a ajouté la Ville.

Au sud, le portail actuellement en cours de restauration demeurera entrouvert afin d’inviter les visiteurs à entrer à pied. La traversée motorisée du parc sera quant à elle interdite. Pendant les travaux, prévus jusqu’au printemps 2026, l’accès au Musée d’ethnographie reste garanti.