La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le jardin du Musée d’ethnographie de Neuchâtel sera réhabilité

Keystone-SDA

Le jardin public du Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN), classé jardin historique, s’apprête à être réhabilité dans les prochains mois. L’intervention principale portera sur la rénovation des chemins piétonniers, fortement dégradés. Leur tracé sera conservé mais le bitume remplacé par du gravier et du gazon.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le jardin du MEN, créé en1872, a une «grande valeur patrimoniale, biologique, culturelle et sociale», a indiqué mardi la Ville de Neuchâtel. Il entoure la villa, qui accueille le musée depuis le début du 20e siècle, et abrite de nombreux arbres majestueux comme des séquoias, des hêtres, des pins ou encore des magnolias.

«La richesse biologique du parc sera mise en valeur», a précisé la Ville. Après un assainissement réalisé ces dernières semaines, de nouvelles plantations viendront diversifier la flore et renforcer les habitats pour la faune. Des chênes, érables, pins et ifs figureront parmi les essences choisies: au total, 24 arbres seront plantés.

Traversée motorisée du parc interdite

Au sud et à l’ouest du bâtiment, les plates-bandes et la pergola seront restaurées puis agrémentées de plantes vivaces et de grimpantes. Le bassin sera réhabilité et un système en circuit fermé y sera intégré.

«Les accès au parc sont repensés afin de favoriser la mobilité douce. Par le nord, seul un passage limité restera autorisé pour les véhicules de livraison et les personnes à mobilité réduite. La cour nord sera dotée d’un nouvel espace de stationnement pour les vélos», a ajouté la Ville.

Au sud, le portail actuellement en cours de restauration demeurera entrouvert afin d’inviter les visiteurs à entrer à pied. La traversée motorisée du parc sera quant à elle interdite. Pendant les travaux, prévus jusqu’au printemps 2026, l’accès au Musée d’ethnographie reste garanti.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
22 J'aime
25 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
36 J'aime
27 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision