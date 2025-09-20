La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Jura n’échappe pas à l’augmentation des groupes mafieux

Keystone-SDA

Bien qu'il soit relativement épargné face aux grandes structures mafieuses internationales, le canton du Jura reste vulnérable. Différents outils sont mobilisés pour faire face à la menace mafieuse, à l'image d'un groupe de travail contre la criminalité économique mis en place en 2016.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) Dans une réponse à une question écrite du député Pierre-André Comte (PS), le Gouvernement jurassien indique soutenir activement la stratégie suisse de lutte contre la criminalité organisée ainsi que le Plan d’action national, qui sont en train de se mettre en place.

Les principales activités mafieuses en Suisse sont le blanchiment d’argent, le trafic de drogue, l’infiltration économique et la corruption. Sur le territoire jurassien, des agissements criminels mafieux ont été constatés dans les domaines des faillites frauduleuses, du trafic de stupéfiants ainsi que des braquages de bancomats. «Le canton du Jura n’échappe pas à l’augmentation de groupes mafieux», constate le Gouvernement.

Un groupe de travail pour la lutte contre la criminalité économique a été mis en place en 2016, à l’initiative du Ministère public jurassien et de la police cantonale. Il regroupe des représentants de différents services cantonaux (Service de l’économie et de l’emploi, Office des véhicules, Service juridique, Office des poursuites et des faillites, entre autres), dans le but d’échanger sur les moyens de détection des comportements suspects en matière de criminalité économique.

Ce groupe de travail, qui pourrait également collaborer à l’avenir avec Fedpol, est régulièrement cité en exemple par les autres cantons, souligne l’exécutif. Il permet en effet «d’échanger de manière plus pertinente et décloisonnée entre les différents services concernés.»

«Nouvelle forme de criminalité»

Par ailleurs, il existe une multitude d’outils, que ce soit au niveau cantonal, intercantonal, national ou international, pour lutter contre la criminalité organisée. Le canton cite par exemple la plateforme opérationnelle transfrontalière qui regroupe différents services de police et des douanes suisses et françaises, l’Association des cheffes et chefs des polices judiciaires suisses ou encore et le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

Si la situation en lien avec les groupes mafieux dans le Jura reste sous contrôle, il est nécessaire d’y porter une attention permanente, note encore le canton. Ni le Ministère public, ni la police cantonale ne dispose ne disposent d’entités spécifiquement dédiées à la lutte contre la criminalité économique. «Mais tous deux s’efforcent, avec les moyens à disposition, de faire face à cette nouvelle forme de criminalité.»

