Le Jura plante plus de 3000 arbustes au bord du Doubs

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Parc naturel régional du Doubs et le canton du Jura ont mis en place de zones tampons le long de la rivière. Ces parcelles visent à protéger le cours d’eau des pollutions aux engrais et aux produits phytosanitaires. Elles ont aussi été en partie reboisées pour mieux ombrager le lit de la rivière.

Des bénévoles ont planté au total plus de 3000 arbres et arbustes sur cinq sites différents: Ocourt, le Pont de Ravines, Tariche, La Charbonnière (commune de Clos du Doubs) et les Iles de la Verrerie entre Goumois et le Moulin Jeannottat (commune de Saignelégier), détaillent le canton et le parc dans un communiqué publié mercredi.

Les travaux, financés par le parc naturel, ont duré d’octobre 2023 à mars 2024 et ont permis d’implanter des espèces indigènes favorables à la biodiversité, comme des arbustes épineux ou à petits fruits, sur plus de deux kilomètres de berges. “A terme, le but est d’ombrager le Doubs pour lutter contre son réchauffement et ainsi préserver sa faune et sa flore”, ajoute le communiqué.

Plan de protection des eaux

Les zones tampons, larges de 15 mètres, sont définies par le Plan spécial cantonal “Périmètre réservé aux eaux” (PRE), adopté en 2022 par le gouvernement. Il interdit l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires à proximité des rivières. Le labour et les nouvelles constructions sont aussi généralement proscrits.

Mandaté par l’Office de l’environnement du canton du Jura (ENV) pour la mise en oeuvre du plan, le Parc du Doubs a contacté et conseillé les agriculteurs concernés. Les autorités se félicitent de ce “bel exemple de collaboration entre acteurs issus de milieux dont les intérêts sont parfois divergents, protection de l’environnement et production agricole.”