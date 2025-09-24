La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le KOF abaisse ses prévisions de croissance pour 2026

Keystone-SDA

Le KOF maintient ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,4% pour cette année, hors événements sportifs. En revanche, les perspectives pour 2026 se sont nettement assombries en raison des droits de douane américains.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le PIB devrait progresser de 0,9% l’an prochain, soit 0,6 point de pourcentage de moins que prévu. Pour 2027, la croissance est attendue à 1,6%.

Les prévisions du KOF reposent sur l’hypothèse qu’une partie des exportations suisses vers les États-Unis restera soumise à un droit de douane de 39%, tandis que les marchandises en provenance de l’Union européenne (UE) seront soumises à un tarif de 15%, ce qui aura pour effet de dégrader sensiblement les conditions de concurrence, écrit le Centre de recherches conjoncturelles de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) dans un communiqué paru mercredi.

Pour 2025, le KOF maintient ses prévisions d’inflation à 0,2%. Le renchérissement devrait rester à 0,5% en 2026 et à 0,6% en 2027. Les loyers et les services seront les principaux moteurs de l’inflation, tandis que les prix des biens importés et de l’énergie auront un effet modérateur.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision