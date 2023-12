Le Kosovo en Suisse, la Suisse au Kosovo

Les deux petits pays montagneux d'Europe entretiennent un réseau dense de relations: politiques, économiques, historiques, mais aussi et surtout humaines, grâce à de nombreux liens personnels.

La diaspora kosovare en Suisse, ce sont quelque 250'000 personnes. C’est évidemment nettement moins que les Italiens et Italiennes par exemple, mais c’est pourtant un nombre important.

Car le Kosovo, petit pays montagneux du sud-est de l'Europe, ne compte lui-même que 1,8 million d'habitantes et habitants.

Dès les années 1960, alors que le Kosovo était encore une des régions les plus pauvres de la Yougoslavie communiste, des Albanais du Kosovo sont venus travailler en Suisse.

À l’époque, le permis de travail saisonnier que leur délivrait la Suisse ne devait guère permettre de créer des liens durables - mais malgré la volonté des autorités, ceux-ci se sont développés.

Lorsque la répression contre les Kosovars s'est intensifiée en Yougoslavie à partir de 1981, un nombre croissant de réfugiés politiques kosovars ont trouvé refuge en Suisse. En 1981 déjà, Zurich a vu une manifestation en faveur d'un Kosovo indépendant.

Journaux en exil en Suisse

À partir de 1989, quand la politique serbe en Yougoslavie a chassé les Kosovars et les Kosovares de nombreux emplois et de la formation, la Suisse est devenue un lieu d'exil et de nombreux journaux kosovars y avaient leur siège.

La communauté albanaise du Kosovo déjà présente en Suisse et les nombreuses relations existantes ont fait que des dizaines de milliers de personnes ont fui le Kosovo pour se réfugier en Suisse pendant la guerre de 1998/1999.

43’000 demandes d'asile ont été déposées pendant les années de la guerre du Kosovo - par rapport à sa taille, la Suisse a été le pays d’Europe occidentale à accueillir le plus de personnes en provenance du Kosovo.

Pour pouvoir agir plus vite dans une situation comme celle-ci, les autorités suisses ont introduit le statut de protection S, en réaction aux guerres des Balkans. Celui-ci est redevenu d'actualité plus de 20 ans plus tard, lorsque des dizaines de milliers d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes ont cherché à régulariser rapidement leur séjour en Suisse en 2022.

Arta Krasniqi, Suissesse du Kosovo , dont la famille était déjà arrivée en Suisse quatre ans auparavant, se souvient, dans une interview avec swissinfo, que chaque semaine, de plus en plus de Kosovars et Kosovares arrivaient à l'école.

À l’époque, la communauté albanaise devient de plus en plus visible et on assiste en parallèle à une montée des stéréotypes racistes.

De nombreux dissidents ayant fui la guerre pour se réfugier en Suisse étaient pacifistes. Mais l'UÇK, l'«Armée de libération du Kosovo», soignait également ses connexions en Suisse.

Le chef de l'UÇK Hashim Thaçi, qui est devenu par la suite le premier président du Kosovo, a vécu en Suisse et y a obtenu le statut de réfugié politique en 1995.

Actuellement, Thaçi est jugé par le Tribunal spécial pour le Kosovo à La Haye. Il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Le Kosovo, État indépendant

A ce jour, environ 115 pays ont reconnu le Kosovo comme un État indépendant. La Russie invoque régulièrement cette reconnaissance par les pays occidentaux pour justifier l'annexion de la Crimée et d'autres situations similaires.

L'historien suisse Oliver Jens Schmitt juge la comparaison non recevable: «La Serbie a commis les pires crimes contre les droits de l'homme, des Serbes ayant systématiquement assassiné, commis des violences sexuelles contre la population, détruit 40’000 maisons et une grande partie du patrimoine culturel. Un gouvernement qui agit ainsi contre sa propre population perd le droit de régner sur elle».

Les relations avec la Serbie sont à nouveau au plus bas depuis l'attaque de 30 hommes armés dans le village monastique de Banjska le 24 septembre.

L’engagement de la Swisscoy

La promotion de la paix sur place relève de la compétence de la KFOR. La mission de la Swisscoy en fait partie. En tant que plus grand engagement militaire de la Suisse à l'étranger, elle suscite aujourd'hui encore de vifs débats dans le pays sur l'interprétation de la neutralité.

La Suisse a joué un rôle important dans l'indépendance du Kosovo: en 2005, elle a été le premier pays à demander un débat sur le sujet à l'ONU.

Pour un Kosovo indépendant, aussi en raison de la diaspora en Suisse

L'ancienne ministre suisse des Affaires étrangères Micheline Calmy-Rey, est aujourd'hui citoyenne d'honneur du Kosovo. Dans une interview accordée à swissinfo., elle a expliqué que la Suisse avait aussi ses propres intérêts à l'indépendance du Kosovo. Pour elle, l'un des arguments pour s'engager en faveur de l'indépendance était la forte communauté kosovare en Suisse.

Le lien s'est donc d'abord créé par le biais des personnes, avant que la relation spéciale entre le Kosovo et la Suisse ne se concrétise politiquement.

Tous les Albanais et Albanaises du Kosovo de Wil étaient là, se souvient Micheline Calmy-Rey, le jour de la déclaration d'indépendance, qu'elle a vécu par hasard lors d'un service religieux albanais.

Depuis l'indépendance en 2008, le Kosovo s'est fortement développé - c'est une société très jeune avec des gens bien formés.

Suisses de l’étranger et centres d’appel suisses au Kosovo

Entre-temps, le pays est également devenu la patrie d'adoption de Suisses sans origine kosovare, comme la graffeuse romande Krissy Suire, qui s'est fait un nom dans les deux pays sous le pseudonyme de «Made By Stern». Pour elle, émigrer au Kosovo a été comme une «deuxième naissance».

Les nombreux liens personnels ont permis d'établir de plus en plus de contacts économiques entre les pays. Ainsi, des entreprises suisses de télécommunications ont ouvert des centres d'appel à Pristina.

swissinfo s'est entretenu avec ces agents et agentes de centre d'appels qui interrogent les Suisses sur leurs positions en matière d'AVS ou de biodiversité, et qui apprennent ainsi à mieux connaître la Suisse, parfois même sans jamais y être allés.

Des Suisses du Kosovo devenus des stars

Les piliers de l'équipe nationale de football Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka ont leurs racines au Kosovo. D'autres sportifs, comme Naim Fejzaj, athlète de lutte traditionnelle, font également partie de la diaspora kosovare en Suisse.

Et des réalisateurs et réalisatrices suisses kosovars font partie de la «nouvelle vague kosovare» au cinéma.

En musique, EAZ, de son vrai nom Arber Rama, secondo kosovar a atteint un record très suisse: sa chanson «Juicy» a été le premier titre suisse allemand à se hisser dans les charts allemands depuis 50 ans.

En 2023 - 15 ans après la déclaration d'indépendance, 25 ans après le début de la guerre - les Suisses du Kosovo font partie intégrante de la société helvétique.

Ils font partie du pays qui a lancé le débat sur l'indépendance de leur patrie, pour aboutir à la création du plus jeune État d'Europe.

Relu et vérifié par David Eugster, traduit de l'allemand par Marc-André miserez

