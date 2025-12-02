Le législatif bernois veut créer moins d’emplois que l’exécutif

Keystone-SDA

Dans le cadre des débats sur le budget, le Grand Conseil bernois a limité mardi le nombre de nouveaux postes à créer. Il a ainsi freiné les projets du Conseil-exécutif.

(Keystone-ATS) Les postes concernés se situent au sein des différents départements cantonaux et de la chancellerie d’Etat. Le Grand Conseil a suivi une motion de la commission des Finances demandant de renoncer à la création de 14 EPT sur les 58 prévus. Le porte-parole de la commission Patrick Freudiger (UDC), a souligné qu’aucun emploi ne serait supprimé. C’est simplement le nombre de nouveaux postes prévus qui sera revu à la baisse.

La création de ces emplois est nécessaire pour que «les services puissent être fournis», a déclaré la directrice des Finances Astrid Bärtschi (Le Centre).

Alors que les partis bourgeois ont suivi la commission des finances, la gauche s’y est opposée, en vain. Le Grand Conseil a clairement accepté la réduction du nombre de postes à créer. Selon la commission des finances, cette mesure permettra au canton d’économiser près de 2 millions de francs.

Le Grand Conseil avait approuvé lundi la création de 49,3 postes au sein des autorités judiciaires et du Ministère public. Il avait toutefois décidé que la direction administrative de la magistrature ne pourra plus demander de nouveaux postes entre 2027 et 2029.