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Le lac glaciaire de Faverges s’est vidé sans incident

Keystone-SDA

Le lac glaciaire de Faverges, situé sur la Plaine Morte au-dessus de Lenk dans le Simmental bernois, s'est vidé spontanément cette année sans provoquer de dégâts. En raison d'un temps sec et très chaud, le niveau du lac n'a évolué que lentement.

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1 minute

(Keystone-ATS) Un écoulement par le Trübbach a débuté il y a une semaine, a annoncé mardi la commune de Lenk. Aucune intervention n’a été nécessaire. Suite aux précipitations de la mi-juillet, le volume du lac avait atteint son niveau maximal dans la nuit du 18 au 19 juillet.

Le lac s’est formé à la suite du recul des glaces, à l’extrémité sud-est du glacier de la Plaine-Morte, à la frontière entre les cantons de Berne et du Valais. Au début de l’été, l’eau de fonte s’accumule dans une cuvette située entre la roche et la glace.

En 2018, un débordement spontané du lac avait causé des dégâts dans la vallée. Un camping et un restaurant avaient été évacués à titre préventif. L’année suivante, un canal d’écoulement artificiel avait été creusé dans le glacier afin que le lac puisse se vider lentement et de manière contrôlée.

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