La production de masques en lin permet à l'entreprise textile Emanuel Lang de Hirsingue, dans le Haut-Rhin, de relancer la fabrication de produits dans cette matière délaissée en France depuis des décennies.

Emanuel Lang a obtenu mercredi soir l'homologation de la Direction générale de l'armement (DGA) pour ses masques en lin et coton qu'elle produit depuis début avril. L'entreprise prévoit de doubler sa cadence pour passer à 300'000 unités par semaine d'ici à la mi-mai, a indiqué jeudi son dirigeant, Pierre Schmitt.

Grâce au lin et au coton, des matières naturelles, les masques sont plus réutilisables, plus résistants mais aussi plus confortables que ceux qui sont standards. Ils apportent aussi une fraîcheur très appréciable avec le retour prévisible des grandes chaleurs, a souligné le directeur.

Les masques homologués sont de catégorie 2 et réutilisables jusqu'à dix fois. Mais la PME garantit leur fiabilité après bien davantage de lavages, plus de 30 au moins. Ces masques sont en revanche plus chers avec un prix unitaire de 2,50 euros pour des commandes de grands volumes.

Leur production apporte un gros coup de pouce à la filature de lin que la PME de 25 salariés avait démarrée juste avant le confinement. Emanuel Lang a en effet décidé de créer une filière complète de fabrication à partir de cette plante, ce qui marque le retour de cette activité en France.

"La matière première est cultivée en Normandie mais sa transformation était partie depuis des décennies à l'étranger. Nous la relocalisons", a souligné M. Schmitt. Pour cela, l'entreprise a racheté plusieurs machines en Hongrie et acquis un prototype d'un fabricant basé comme elle dans le Haut-Rhin.

Selon M. Schmitt, la production actuelle de masques représente environ un tiers de l'activité d'Emanuel Lang. L'entreprise honore en même temps les commandes en lin reçues pour l'habillement, l'ameublement et les textiles techniques, soit les clientèles visées avant la crise sanitaire.

