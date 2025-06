Le Locle: l’avenir de la direction du Cercle scolaire pas réglé

Keystone-SDA

L'avenir de la direction du Cercle scolaire du Locle (NE) n'est toujours pas réglé. La directrice actuelle a repris ses fonctions à 50% mais le Conseil communal a précisé que la procédure de licenciement à son encontre est toujours en cours.

(Keystone-ATS) La décision finale – en lien avec la procédure de licenciement – « relève de la compétence du canton, seule autorité habilitée à statuer en la matière », a indiqué jeudi l’exécutif loclois dans un communiqué. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, la directrice collaborera avec la personne qui avait été engagée ad intérim pour assumer la partie pédagogique.

« Plusieurs scénarios sont actuellement à l’étude pour assurer la direction du Cercle scolaire pour la rentrée 2025-2026 », peut-on lire dans le communiqué. Le Conseil communal veut « garantir une gestion efficace et sereine de l’établissement et offrir un environnement stable et propice à l’apprentissage pour les élèves », a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs années, le Cercle scolaire est perturbé par divers événements (décès, arrêts maladie, accident, congé maternité, départ à la retraite, etc.) qui ont impacté la bonne marche de l’établissement, et principalement la direction et le secrétariat.

En mars, le Conseil communal, désormais à majorité de droite, a décidé de réorganiser les dicastères. Celui de l’éducation, jusque-là dirigé par Michaël Berly (POP), a été repris par Catherine Jeanneret (PLR).